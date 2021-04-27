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Haberler Galeri Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:13 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:13
Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kıvık için Menderes ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Orta Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami avlusuna sadece şehidin ailesi, yakınları ve protokol üyeleri alındı. Şehidin babası Kenan Kıvık (53), annesi Ayşe Canal (43) ve kardeşleri Murat (19) ve Tarık Kıvık (16) ile Merve Kotuk (24) Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Tören sırasında anne Ayşe Canal'ı küçük oğlu Tarık Kıvık teselli etmeye çalıştı.

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan namazın ardından cenaze aracına konan şehidin naaşı, mezarlığa götürüldüğü sırada bir grup vatandaş, yaklaşık 10 metrelik Türk bayrağı açtı, tekbir eşliğinde yürüdü.

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olan şehit Mehmet Kıvık'ın (27) Balıkesir Üniversitesini bitirdikten sonra yedek subay olarak askere gittiği ve bu sırada sınavları kazanıp teğmen olarak 2019 yılında ilk görev yeri olan Hakkari 2. Hudut Tugayı 1. Komando Tabur Komutanlığına atandığı, yaklaşık 2 ay sonra tayin olacağı öğrenildi.

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