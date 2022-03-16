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Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

İzmir'de 4 şehidin yakınları ile 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hür yaşama azmi ve tutkusu, mukaddesata bağlılık, birlik-beraberlik ve vatan savunmasındaki gözü pekliğin en önemli hasletler olduğunu kaydederek, "Bunlara halel gelmediği sürece bu milletin sırtı ebediyete kadar yere gelmeyecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:12 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





