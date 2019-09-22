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Haberler > Galeri > Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle çeşitli kanallarda ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen takipçiler ise dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinin takipçilerinin çoğunun gözünden kaçan bir detay ise herkesi şok etti. Seksenler dizisinde Ahmet karakterini canlandıran Şoray Uzun ile dizideki annesi Rukiye'yi canlandıran Özlem Türkad arasındaki gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor. Bu gerçeği kimse beklemiyordu... İşte Seksenler'in yıldızları arasındaki şaşırtan gerçek...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 19:02
Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle çeşitli kanallarda ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen takipçiler ise dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinin takipçilerinin çoğunun gözünden kaçan bir detay ise herkesi şok etti. Seksenler dizisinde Ahmet karakterini canlandıran Şoray Uzun ile dizideki annesi Rukiye'yi canlandıran Özlem Türkad arasındaki gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor. Meğer gerçekte Seksenler'in Rukiye'si dizide oğlu Ahmet'i oynayan Şoray Uzun'dan küçükmüş... Yaşları arasındaki fark ise herkesi şok etti. İşte ünlü isimlerin şaşırtan yaşları...

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Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

YASEMİN ÇONKA

18 ŞUBAT 1972

Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

RASİM ÖZTEKİN

14 OCAK 1959

Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

AYŞE TOLGA

9 HAZİRAN 1973

"Seksenler dizisinin Gülden'i Ayşe Tolga bu haliyle herkesi şaşkına çevirdi! İşte Ayşe Tolga'nın estetiksiz hali..."

Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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