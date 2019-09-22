Seksenler dizisinin Ahmet'i Şoray Uzun ile annesi Rukiye'yi oynayan Özlem Türkad arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle çeşitli kanallarda ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen takipçiler ise dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinin takipçilerinin çoğunun gözünden kaçan bir detay ise herkesi şok etti. Seksenler dizisinde Ahmet karakterini canlandıran Şoray Uzun ile dizideki annesi Rukiye'yi canlandıran Özlem Türkad arasındaki gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor. Bu gerçeği kimse beklemiyordu... İşte Seksenler'in yıldızları arasındaki şaşırtan gerçek...