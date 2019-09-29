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Seksenler dizisinin Ceyda'sı Gizem Soysaldı eski eşiyle herkesi şok etti! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seksenler dizisinin takipçileri dizinin yeni bölümlerini heyecanla beklerken dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Ceyda karakterini canlandıran Gizem Soysaldı ise eski eşiyle herkesi şok etti. Meğer Gizem Soysaldı'nın eski eşi herkesin yakından tanıdığı ünlü bir oyuncuymuş. İşte ünlü isimlerin çok şaşıracağınız eski eşleri...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:49
Seksenler dizisinin Ceyda'sı Gizem Soysaldı eski eşiyle herkesi şok etti! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seksenler dizisinin takipçileri dizinin yeni bölümlerini heyecanla beklerken dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor.

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Seksenler dizisinin Ceyda'sı Gizem Soysaldı eski eşiyle herkesi şok etti! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Seksenler dizisinde Ceyda karakterini canlandıran Gizem Soysaldı ise eski eşiyle herkesi şok etti. Meğer Gizem Soysaldı'nın eski eşi herkesin yakından tanıdığı ünlü bir oyuncuymuş. İşte ünlü isimlerin çok şaşıracağınız eski eşleri...

Seksenler dizisinin Ceyda'sı Gizem Soysaldı eski eşiyle herkesi şok etti! Meğer kendisinden ünlüymüş...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Seksenler dizisinin Ceyda'sı Gizem Soysaldı eski eşiyle herkesi şok etti! Meğer kendisinden ünlüymüş...

Seda Sayan-Sinan Engin

Seksenler dizisinin Ceyda'sı Gizem Soysaldı eski eşiyle herkesi şok etti! Meğer kendisinden ünlüymüş...
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