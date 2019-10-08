Haberler Galeri Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtım filminin de yayınlandığı sevilen dizi 'Seksenler'in oyuncuları ise izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında. Dizide sevgilisi Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy ile evli olan Begüm Öner'in abisi ise herkesi şaşkına çevirdi. Begüm Öner'in abisini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin kendileri kadar ünlü olan akrabaları...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





