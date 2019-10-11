Seksenler dizisinin Ergun Plak'ı Serhat Kılıç ile Nazlı'sı Yasemin Çonka arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi 'Seksenler' bu akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin takipçileri yeni bölümü merakla beklerken dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiklerini de araştırıyor. Seksenler dizisinde yaşadıkları aşkla yürekleri ısıtan ve gönüllerde taht kuran çift Ergun Plak ve Nazlı ise en çok merak edilenler arasında. Seksenler dizisinde Ergun Plak'ı canlandıran Serhat Kılıç, yeni sezonda dizide olmayacağını duyurarak 'Seksenler' izleyicisini üzmüştü. Peki Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç ile dizide sevgilisi Nazlı'yı oynayan Yasemin Çonka arasındaki şok eden gerçeği biliyor musunuz? İşte duyduğunuzda çok şaşıracağınız o gerçek...