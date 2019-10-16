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Haberler > Galeri > Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Trt 1 ekranlarının bir döneme damgasını vuran Seksenler dizisi yeni sezon bölümleriyle seyircisiyle tekrar buluştu. Seksenler dizisinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiklerini internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Seksenler dizisi karakterleri daha önce de gündem olup sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise Seksenler dizisinde Pastacı Sami'nin annesi 'Fato Ana'yı canlandıran Suzan Kardeş herkesi şaşkına çevirdi. Fato Ana'yı daha önce hiç böyle görmediniz. Peki Fato Ana gerçekte kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:26
Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Trt 1 ekranlarının bir döneme damgasını vuran Seksenler dizisi yeni sezon bölümleriyle seyircisiyle tekrar buluştu. Seksenler dizisinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiklerini internet üzerinden araştırmaya devam ediyor.

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Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Seksenler dizisi karakterleri daha önce de gündem olup sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise Seksenler dizisinde Pastacı Sami'nin annesi 'Fato Ana'yı canlandıran Suzan Kardeş herkesi şaşkına çevirdi.

Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Fato Ana'yı daha önce hiç böyle görmediniz.

Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

İşte Fato Ana'yı canlandıran Suzan Kardeş.

Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Peki Suzan Kardeş kaç yaşında? Nereli? İşte ünlü isimlerin yaşları...

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