Seksenler dizisinin 'Fato Ana'sı Suzan Kardeş bu haliyle şok etti! Bakın nereli çıktı?

Trt 1 ekranlarının bir döneme damgasını vuran Seksenler dizisi yeni sezon bölümleriyle seyircisiyle tekrar buluştu. Seksenler dizisinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili merak ettiklerini internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Seksenler dizisi karakterleri daha önce de gündem olup sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi ise Seksenler dizisinde Pastacı Sami'nin annesi 'Fato Ana'yı canlandıran Suzan Kardeş herkesi şaşkına çevirdi. Fato Ana'yı daha önce hiç böyle görmediniz. Peki Fato Ana gerçekte kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...