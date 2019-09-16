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Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran seksenler dizisi eski bölümleriyle halen ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin fanatikleri dizi de oynayanları hala merak ediyor. Bunlardan birtanesi ise Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka. Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın meğer kendi boyu kadar oğlu varmış. Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Peki Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın eşi kim? Çocukları kim? İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve çocukları..

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.
1989 yılında başladığıMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993 yılında mezun oldu.
Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı. 1996-1998 yıları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.

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Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerindeTürkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı. Yasemin Conka evli olup, Sarp (d.1998) isminde bir oğlu vardır. 2012 yılında başlayan "Seksenler" Dizisinde Nazlı Karakterini canlandırırken,Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ile başrolde oynadı.

Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

Trt'nin sevilen dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyicileri dizi oyuncuları ile ilgili de merak ettiklerini araştırıp öğrenmek istiyorlar. Dizinin takipçileri Seksenler oyuncularının özel hayatlarını da merak edip araştırıyor.

Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Yasemin Çonka'nın meğer boyu kadar oğlu varmış. Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın eşi kim? Çocukları kim? İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve çocukları..

Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

HAKAN PEKER VE OĞLU

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