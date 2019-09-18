Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad herkesi şoke etti

TRT 1 kanalında ekranlara gelen ve herkesi kendisine hayran bırakan Seksenler dizisi eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip ederken, dizide Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad'ın son hali ortaya çıktı. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. İşte Özlem Türkad'dan Deniz Seki'ye, Emel Müftüoğlu'ndan Cengiz Kurtoğlu'na kadar zayıflayan ünlüler...