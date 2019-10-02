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Haberler > Galeri > Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler'in yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Seksenler dizisinin ilk bölüm fragmanının da yayınlanmasıyla Seksenler hayranlarının heyecanı arttı. Seksenler dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner ile gerçek hayatta eşi olan ve dizide Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy arasındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. İşte duyanları hayrete düşüren o gerçek...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba 13:31
Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler'in yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Seksenler dizisinin ilk bölüm fragmanının da yayınlanmasıyla Seksenler hayranlarının heyecanı arttı. Seksenler dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.

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Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

Seksenler dizisinde Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner ile gerçek hayatta eşi olan ve dizide Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy arasındaki yaş farkı herkesi şaşkına çevirdi. Sice ünlü çift arasındaki yaş farkı kaç? İşte ünlü isimlerin çok merak edilen yaşları...

Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

RASİM ÖZTEKİN

14 OCAK 1959

Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

AYŞE TOLGA

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Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

YASEMİN ÇONKA

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