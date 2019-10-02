Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile Elvan'ı Begüm Öner arasındaki gerçek herkesi şok etti! Bakın aralarındaki yaş farkı kaç?

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Seksenler'in yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Seksenler dizisinin ilk bölüm fragmanının da yayınlanmasıyla Seksenler hayranlarının heyecanı arttı. Seksenler dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner ile gerçek hayatta eşi olan ve dizide Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy arasındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. İşte duyanları hayrete düşüren o gerçek...