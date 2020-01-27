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Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi 'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle seyircisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyenleri diziye yeni katılan oyuncuları merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği Sibel karakterini canlandıran Cansu Özyosun ise merak konusu oldu. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tandığımız Cansu Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şok etti.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:21
Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi 'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle seyircisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyenleri diziye yeni katılan oyuncuları merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği Sibel karakterini canlandıran Cansu Özyosun ise merak konusu oldu.

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Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti

'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tandığımız Cansu Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şok etti. İşte ünlülerin çok şaşıracağınız halleri...

Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti

Ebru Gündeş

Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti

Ebru Gündeş

Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti

Birce Akalay

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