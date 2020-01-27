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> Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti
Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz! Herkesi şok etti
Trt 1 ekranlarının efsane dizisi 'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle seyircisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyenleri diziye yeni katılan oyuncuları merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği Sibel karakterini canlandıran Cansu Özyosun ise merak konusu oldu. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tandığımız Cansu Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şok etti.
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:21
Trt 1 ekranlarının efsane dizisi 'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle seyircisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin izleyenleri diziye yeni katılan oyuncuları merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği Sibel karakterini canlandıran Cansu Özyosun ise merak konusu oldu.
'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tandığımız Cansu Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şok etti. İşte ünlülerin çok şaşıracağınız halleri...