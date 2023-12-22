Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi’ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji’den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Bugün (22 Aralık Cuma) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İşte 22 Aralık Cuma hava durumu...
Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:54 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:59