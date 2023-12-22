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Haberler Galeri Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi'ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji'den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi'ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji'den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Bugün (22 Aralık Cuma) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İşte 22 Aralık Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:54 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:59

Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi’ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji’den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi’ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji’den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi’ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji’den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

MARMARA

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Anadolu Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi’ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji’den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Sel, yağmur, fırtına! Ege Bölgesi’ne uyarı üstüne uyarı... İşte Meteoroloji’den 22 Aralık Cuma hava durumu tahmini

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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