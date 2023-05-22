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Haberler Galeri Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Şelalenin dibine inmek için dalış yapan sosyal medya fenomeni gördükleri karşısında şoka uğradı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan fenomen kısa binlence beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:58
Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Man River isimli YouTube Fenomeni ABD'li dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaptı yapmasına ama şelaleden çıkan öyle bir şey vardı ki dalgıç dondu kaldı!

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Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Dedektör sayesinde fark edemediği metalleri bir bir bulan Man+River, suyun dibinde ilerledikçe keşifler yapmaya başlıyor.

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Peki suyun dibinden neler çıkıyor dersiniz?

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Bir adet çakı

Şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki... Görüntüler sosyal medyayı salladı

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