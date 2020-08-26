Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Selena dizisiyle akıllara kazınan Hazal Şenel evleniyor. Selena'nın ardından Pis Yedili dizisiyle de karşımıza çıkan Şenel, değişimiyle herkesi şaşırttı. 'Selena' dizisinin Kıvılcım'ı evleniyor. Oyuncu Hazal Şenel değişimiyle hayran bıraktı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şenel'e hayranlarından beğeni yağıyor. Şenel, Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani ile birlikte. Yıllar önce 'Pis Yedili' adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan çift, gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Şenel, bir süredir birlikte olduğu Bertan Asllani ile yüzük fotoğrafıyla evliliğe ilk adımı attıklarını duyurdu.