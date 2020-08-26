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Haberler Galeri Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Selena dizisiyle akıllara kazınan Hazal Şenel evleniyor. Selena'nın ardından Pis Yedili dizisiyle de karşımıza çıkan Şenel, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:35 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:41
Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

'Selena' dizisinin Kıvılcım'ı evleniyor.

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Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Oyuncu Hazal Şenel değişimiyle hayran bıraktı.

Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şenel'e hayranlarından beğeni yağıyor.

Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Şenel, Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani ile birlikte.

Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Yıllar önce 'Pis Yedili' adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan çift, gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.

Selena dizisinin yıldızı evleniyor! Değişimiyle şok etti!

Şenel, bir süredir birlikte olduğu Bertan Asllani ile yüzük fotoğrafıyla evliliğe ilk adımı attıklarını duyurdu.

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