Haberler Galeri Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Şempanzeler arasında yaşanan şiddetli çatışma, doğa dünyasında büyük şaşkınlık yaratıyor. Uganda'daki Kibale Parkı'nda yaşayan dünyanın en büyük yabani şempanze grubu Ngogo topluluğunun kendi içinde parçalanarak yıllarca süren kanlı bir çatışmaya girdiği belgelendi.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Science dergisindeki çalışmada, şempanzelerin bir zamanlar birleşik olan bir topluluğun birbirine düşman olmasını insanlık durumuna en yakın paralel olarak nitelendiriliyor.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Araştırmacılar, 1995'ten 2015'e kadar sosyal olarak birleşik olan Ngogo şempanzelerinin zamanla iki gruba ayrıldığını tespit etti.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Batı ve Merkez olarak adlandırılan bu iki grup arasındaki gerginlik, 2018 yılı itibarıyla kalıcı bir kopuşa dönüştü.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Batı grubu, yedi yıl içinde merkez grubuna yönelik 24 organize ve koordineli saldırı düzenledi. Bu çatışmalarda en az 7 yetişkin erkek ve 17 yavru şempanze hayatını kaybetti.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Benzer bir durumun 1970'lerde Jane Goodall tarafından Tanzanya'daki Gombe grubunda gözlemlenmiş olabileceği ancak o dönemdeki bilimsel sınırlamalar nedeniyle bunun tam olarak bir iç savaş olarak tanımlanamadığı belirtiliyor.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

BÖLÜNMENİN NEDENLERİ: LİDERLİK VE KAYIPLAR

Primatolog Aaron Sandel, grubun parçalanmasını tetikleyen birkaç temel faktör üzerinde duruyor.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

The Guardian'ın haberine göre; 2015 yılında grubun alfa erkeğinin statü kaybetmesi ve yerine yeni bir liderin geçmesi, topluluk içindeki kutuplaşmayı hızlandırdı.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

Ayrıca topluluk içindeki farklı mahalleleri birbirine bağlayan yaşlı ve etkili şempanzelerin ölümü, sosyal bağları zayıflattı.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü

2017 yılında yaşanan bir hastalık salgını ise grubu fiziksel ve sosyal olarak daha da kırılgan hale getirerek bölünmeyi kaçınılmaz kıldı.

Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü
Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü
Şempanzeler birbirine girdi! Ormanda iç savaş çıktı: 24 saldırıda 17 yavru öldü