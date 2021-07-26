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Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Chloe Loughnan hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Ortaç "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:34Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:40
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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.