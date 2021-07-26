  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Chloe Loughnan hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Ortaç "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:34 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:40
Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

"HALA NAFAKA ÖDÜYORUM"

"Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları!"

Serdar Ortaç'tan eski eşine olay sözler: 'Şeytan görsün yüzünü'

"ÇOCUĞUM OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?