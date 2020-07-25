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Haberler Galeri Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Ortaç'ın bisiklet bindiği sırada taktığı pembe eldivenler dikkat çekti. Ünlü şarkıcının eldivenler için verdiği cevap herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:04 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:13
Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği biten Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te bisikleti ile birlikte sahil turu yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Habertürk'te yer alan habere göre; "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusu üzerine Ortaç, "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü abi ne diyebilirim ki" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Geçmişte yaşanan ödül törenindeki Ahmet Kaya polemiği ile ilgili olarak ise Serdar Ortaç, "Her zaman özür diliyorum, herhalde ölene kadar da özür dileyeceğim. Çok pişmanım" dedi.

Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

'ESKİ EŞİMDEN KALDI'
Pembe eldivenleri ile dikkat çeken 50 yaşındaki popçu, "Eski eşimden hatıra bir tek eldiven kaldı. Ben de bunları kullanıyorum" diyerek tura devam etti.

Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Ortaç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, söyledikleriyle uzun süre magazin gündemine oturmuştu.

Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama: Eski eşimden bir tek bu kaldı!

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, "Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar. Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demek ki ondan hasta oldum" demişti.

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