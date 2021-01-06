Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

Zayıd olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" dedi. Serengil zayıflama merakı konusunda ise kadınları uyararak, "Buradan hanımlara söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" dedi.