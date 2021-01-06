  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

Zayıd olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" dedi. Serengil zayıflama merakı konusunda ise kadınları uyararak, "Buradan hanımlara söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" dedi.

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:04 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:08
Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı. Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Seren Serengil, sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

"Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor.

Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu yaşıyorum. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye.

Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum."

Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

"46 KİLOLARA DÜŞTÜM, ÇOK ZAYIFLADIM"
Serengil, "Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrardan midemi kullanayım, eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-8 ay oldu galiba. Önemli olan aslında 46 kilo olmakta değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor. Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü solunumla da alakalı problem var.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Akıncı’nın özel kostümüne Hollywood terziliği
Akıncı’nın özel kostümüne Hollywood terziliği