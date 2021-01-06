Seren Serengil'in son hali şaşkına çevirdi! 'Kilo vermemi durduramıyoruz'

O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum."