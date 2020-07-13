Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

'Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım' tepkisini gösteren Sarıkaya şu açıklamayı yaptı; Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki artık! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha da serti zaten hazırda bekliyor. "Bu mesleği seçmenin bedellerinden, olacak o kadar ünlüsün. İsminin olduğu her şey çok okunuyor, dikkat çekiyor. Sesimizi çıkarmayalım büyümesin' deniyor. Kabul etmiyorum. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay oldu insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. . . Ben her iftiraya 'yok öyle değil' diyemem ki. Bu ne kadar yorucu. . .