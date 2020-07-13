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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk nedeniyle adı magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya son olarak ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayı ile ilgili sessizliğini koruyan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından isyan etti.

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:38
Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından eleştirilere isyan eden Sarıkaya, 'Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım' sözleriyle tepki gösterdi.

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Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

Oyuncu Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilmişti. Magazin gündemini değiştiren olayda Deniz Bulutsuz, Güven'i savcılığa şikayet etmiş ve darp raporlarını sunmuştu. Ünlü oyuncu da karşı hamlede bulunup 'darp edilen benim' diyerek Bulutsuz'dan şikayetçi olmuştu.

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

Hürriyet'in haberine göre, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in ortak arkadaşı olan Serenay Sarıkaya şiddet olaylarına tepkisiz kalmıştı. Uzun süre sessizliğini koruyan Sarıkaya, sosyal medya hesabından isyan etti.

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

'Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım' tepkisini gösteren Sarıkaya şu açıklamayı yaptı; Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki artık! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha da serti zaten hazırda bekliyor. "Bu mesleği seçmenin bedellerinden, olacak o kadar ünlüsün. İsminin olduğu her şey çok okunuyor, dikkat çekiyor. Sesimizi çıkarmayalım büyümesin' deniyor. Kabul etmiyorum. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay oldu insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. . . Ben her iftiraya 'yok öyle değil' diyemem ki. Bu ne kadar yorucu. . .

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! Ozan Güven, Deniz Bulutsuz kavgasına ilk tepki

Ama özellikle sosyal medyada bir sesin, varlık belirtin yoksa, sanki bütün varsayımlar gerçekmiş gibi bir de senelerce üzerine yapışıyor. Bir süre sonra senin başkaları tarafından bilinen kimliğin haline geliyor bütün bu saçmalık. Ben bunların hiçbiri değilim ki. . . Ben de bir insanım, benim de duygularım var. Sanatçı kişiliğini sebebiyle neden hep bir entrika olmak zorunda ismimin geçtiği her konuda.

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