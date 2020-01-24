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Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 52. bölümünde nefes kesen bir an ile sona erdi. Tüm konağın ve Çukurova'lı hanımların gözünün önünde Adnan'ı alevlerin arasından Şermin çıkardı. Züleyha, Şermin'i kız kardeşi ilan etti, yere göğe koyamadı. Çukurova'nın yeni bölümünde Demir, yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğu o arabadan kurtulabilecek mi? Leyla bebek ile 2 çocuklu ve mutlu bir aileye dönüşen Yaman konağına ateş mi düşecek? Yılmaz, elindeki bu koz ile ne yapacak? Müjgan, Yılmaz ve Züleyha'dan şüphelenmeye devam mı edecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 11:03
Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!

YANGIN ŞERMİN'İ KAHRAMAN HALİNE GETİRDİ!

Tüm konağın ve Çukurova'lı hanımların gözünün önünde Adnan'ı alevlerin arasından Şermin çıkardı! Züleyha, Şermin'i kız kardeşi ilan etti, yere göğe koyamadı! Tüm bu olan bitene Demir ve Hünkar şüphe ile yaklaşsa da, Haminne'nin mumları yangın yerinde bulununca, onlar da Şermin'in kahramanlığını kabul edip, kendisini bir ev ve 10 altın ile ödüllendirmek zorunda kaldılar! Ama banka hesabındaki tedbiri kaldırmaya yanaşmadılar.

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Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!

MÜJGAN DEPRESYONDA MI? YILMAZ'DAN VAZ MI GEÇTİ?

Müjgan, oğlundan bir saniye bile ayrılmak istemezken, Yılmaz'ın oğluna dokunmasına da tahammül edemez hale geldi. Fekeli ve Behice'nin konuşmaları da Müjgan'ın şüphelerini gidermedi!

Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!

YILMAZ, YAMANLAR'IN İSTANBUL'DAKİ MALLARINI SATIN ALDI!

İhaleye girmek için depolarına yığdığı bakliyat elinde kalan Demir, İstanbul'daki mallarını satarak, tüccarlara borcunu ödemek istedi. İyi bir alıcı geldi haberi ile de çok sevindi. Tam yeni bir ortaklık için toplantıya başladığı sırada, Yılmaz bombayı patlattı! İstanbul'daki tüm malları satın aldığını söyledi!

Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!

Demir'i adeta çıldırtan bu haber, 52. Bölümün finalinde onu bir uçurumun kıyısında bıraktı! Tüm kızgınlığı ile araba kullanan Demir, hakimiyeti kaybetti ve aracının burnu uçurumdayken durabildi!

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe 20.00'de atv'de!

Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!
Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!
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