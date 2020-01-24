Şermin artık bir kahraman! Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti!

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 52. bölümünde nefes kesen bir an ile sona erdi. Tüm konağın ve Çukurova'lı hanımların gözünün önünde Adnan'ı alevlerin arasından Şermin çıkardı. Züleyha, Şermin'i kız kardeşi ilan etti, yere göğe koyamadı. Çukurova'nın yeni bölümünde Demir, yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğu o arabadan kurtulabilecek mi? Leyla bebek ile 2 çocuklu ve mutlu bir aileye dönüşen Yaman konağına ateş mi düşecek? Yılmaz, elindeki bu koz ile ne yapacak? Müjgan, Yılmaz ve Züleyha'dan şüphelenmeye devam mı edecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar...