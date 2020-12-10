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Sermiyan Midyat eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Sermiyan Midyat ve eski sevgilisi Sevcan Yaşar hakkındaki darp iddiaları ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar'ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile evine verilen hasar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:27Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:35
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Sermiyan Midyat eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Sermiyan Midyat'ın adı geçtiğimiz aylarda darp iddiasını karışmıştı.
Sermiyan Midyat eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
Midyat'ın eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmiş ve ünlü oyuncu bu haberleri yalanlamıştı.
Sermiyan Midyat eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
Ardından taraflar, birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. O güne ait görüntüler ortaya çıktı.
Sermiyan Midyat eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
SEKİZ YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hürriyet'in haberine göre; eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sermiyan Midyat eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.