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Haberler Galeri Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Kütahyalı esnafın 2 yıl önce edindiği 'oyuncak araba hobisi' tutkuya dönüştü. 31 yaşındaki Gürkan Kocabıyık, babasından devraldığı koleksiyonunun değerinin 100 bin TL'ye ulaştığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:05
Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor
Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Kütahya Galericiler Sitesi'nde ikinci el araba alım satımı yapan Gürkan Kocabıyık, biriktirdiği oyuncak arabalara adeta gözü gibi bakıyor. 31 yaşındaki Gürkan Kocabıyık, babasından devraldığı koleksiyonunun değerinin 100 bin TL'ye ulaştığını bildirdi.

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Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor
Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Koleksiyon arabaların ölçek ölçek değiştiğini dile getiren Kocabıyık, "Bu işe beni babam Gürcan Kocabıyık alıştırdı. Araçların sayısı şu an 800'e ulaştı. Arabalar, ölçek ölçek değişiyor. Misafirlerimi ağırladığımız iş yerimdeki bölümde, 1-18'den ölçek arabalardan 45 adet, 1-24 ölçek arabalardan 120 adet ve 1.36 ölçek arabalarından 635 adet bulunuyor.

Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor
Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Mezatları takip ediyor ve yeni araçları buralardan satın alıyorum. Koleksiyonunun değeri 100 bin TL'ye ulaştı. Arabalara her gün özel bakım yapıyorum. Özel fırçayla her birini itina ile temizliyorum. Bazı arabaları internet üzerinden de satın alıyorum.

Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor
Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Bu işin sonu yok maalesef. Arabaları aldıkça alıyorum. Bu bir tutku. Bir çok müşterilerim oyuncak araba koleksiyonunu büyük bir hayranlıkla izleyip, hatıra fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor
Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Galericiliğin baba mesleği olduğunu kaydeden Kocabıyık, hedefinin oyuncak araba koleksiyonunu bir sergiyle halkın beğenisine de sunmak olduğunu aktardı.

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