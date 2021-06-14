Servet değerindeki 800 oyuncak arabasına gözü gibi bakıyor

Mezatları takip ediyor ve yeni araçları buralardan satın alıyorum. Koleksiyonunun değeri 100 bin TL'ye ulaştı. Arabalara her gün özel bakım yapıyorum. Özel fırçayla her birini itina ile temizliyorum. Bazı arabaları internet üzerinden de satın alıyorum.