Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

Kardeşler ayrıca, "Moda endüstrisinin ve tüm tekstil çalışanlarının zor zamanlardan geçtiğini biliyoruz ve fabrikalarda ürünlerimizi üretmek için çalışan tüm partnerlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Jenner'lar, "Dünyanın her yerinde üretim yapıyoruz ve üretimimizde çalışan fabrikalardan şikayet almadık" ifadesini de ekledi.

AYRI AYRI İŞLERİ DE VAR

Jenner kardeşler markaları çatısı altında kendi hazırladıkları giyim koleksiyonunu sunuyor. Kardeşler ürünleri zaman zaman kendi üzerlerinde sunuyor.

Öte yandan kardeşler, ortak işlerinin yanı sıra ayrı ayrı işler de yapıyor. Kendall Jenner aynı zamanda bir model. Victoria's Secret defilelerinde yürüyen model, yüksek moda markaları için modellik yapmasının yanı sıra reklam anlaşmaları da yapıyor.