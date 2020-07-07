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Haberler Galeri Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

Kendall ve Kylie Jenner kardeşler lüks yaşamlarıyla dikkati çekiyor. Lüks harcamalarıyla gündeme gelen kardeşlerin çalışanlarının paralarını ödemedikleri iddia edilmişti. İkiliden ortak bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 11:56 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 12:07
Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?
Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

ORTAK AÇIKLAMA

Jenner/Kardashian ailesinin küçük kızları Kendall (24) ve Kylie Jenner (22), tekstil şirketleri Kendall + Kylie'nin Bangladeş'teki fabrikasında çalışan işçilere maaş ödemedikleri suçlamasıyla karşı karşıya kalınca ortak açıklama yaptı.

Jenner kardeşlerin maaş ödemedikleri söylentisi, Instagram kullanıcılarının Global Brands Group (GBG) adlı holdingin ödeme yapmadığını tespit etmeleriyle çıktı. Kardeşler, GBG'nin kendi şirketlerinin sahibi olmadığını açıkladı.

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Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?
Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

"DOĞRU DEĞİL"

Jenner'lar markalarının @kendallandkylie adlı Instagram sayfasında yer verdikleri açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Global Brand Group'un Kendall + Kylie markasının sahibi olduğu ve Covid-19 salgını döneminde Bangladeş'teki fabrika işçilerinin maaşlarını ihmal ettiğimiz yönünde talihsiz ve yanlış söylentileri düzeltmek istiyoruz. Bu doğru değil. Kendall + Kylie markasının sahibi 3072541 Canada Inc. şirketi, GBG değil. Marka, geçmişte sadece satış ve iş geliştirme için CAA-GBG ile çalıştı."

Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?
Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

Kardeşler ayrıca, "Moda endüstrisinin ve tüm tekstil çalışanlarının zor zamanlardan geçtiğini biliyoruz ve fabrikalarda ürünlerimizi üretmek için çalışan tüm partnerlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Jenner'lar, "Dünyanın her yerinde üretim yapıyoruz ve üretimimizde çalışan fabrikalardan şikayet almadık" ifadesini de ekledi.

AYRI AYRI İŞLERİ DE VAR

Jenner kardeşler markaları çatısı altında kendi hazırladıkları giyim koleksiyonunu sunuyor. Kardeşler ürünleri zaman zaman kendi üzerlerinde sunuyor.

Öte yandan kardeşler, ortak işlerinin yanı sıra ayrı ayrı işler de yapıyor. Kendall Jenner aynı zamanda bir model. Victoria's Secret defilelerinde yürüyen model, yüksek moda markaları için modellik yapmasının yanı sıra reklam anlaşmaları da yapıyor.

Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?
Servet kazanıyorlar! Kendall ve Kylie Jenner kardeşler çalışanlarının paralarını ödemiyor mu?

Ünü tüm kardeşlerini geçen Kylie Jenner ise annesi Kris Jenner ile birlikte Kylie adını taşıyan kozmetik şirketini yönetiyor. İki yıl üst üste kendi servetini edinen en genç milyarder unvanı kazanan Jenner, kendisine bu unvanı veren Forbes tarafından dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Forbes, açıklama olarak da Jenner'ın gelir beyanlarında oynama yaptığını iddia etti ve adını taşıyan kozmetik şirketinin aslında söylendiği kadar gelir elde etmediğini belirtti. Hatta servetinin de 900 milyon dolar bile olmadığının ve gelirinin bir kurmaca olduğunun altını çizdi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA YANIT

Bunun üzerine Kylie Jenner, çıkan haberlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. "Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor" diyen Jenner işini gayet iyi yaptığını söyledi ve "Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim" dedi.

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