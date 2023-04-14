Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler!
Evinin duvarından gelen seslerden şikayetçi olan ev sahibi, yardım için uzman ekipleri çağırdı. Gelen ekip kısa bir incelemenin ardından duvardan gelen sesin sebebini öğrendi. Duvarı kırıp içinden çıkanlar görenleri şoke etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:39Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:46
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Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!