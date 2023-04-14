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Haberler Galeri Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler!

Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler!

Evinin duvarından gelen seslerden şikayetçi olan ev sahibi, yardım için uzman ekipleri çağırdı. Gelen ekip kısa bir incelemenin ardından duvardan gelen sesin sebebini öğrendi. Duvarı kırıp içinden çıkanlar görenleri şoke etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:39 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:46
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

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Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti

İÇİNDEN NELER Mİ ÇIKTI?

Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

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