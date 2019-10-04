Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!
Uzmanlar, vatandaşların her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen yiyecekleri açıkladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar bakın nelermiş? Severek tükettiğimiz hangi gıdalar kanser ediyor? İşte kansere sebep olan besinler...
Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 10:56
Mikrodalgada patlamış mısır
Zararlı içerik: Trans yağlar
Tavuk nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan
İşlenmiş et
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
Beyaz un
Zararlı içerik: Klor dioksit
Cips
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat