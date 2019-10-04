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Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!

Uzmanlar, vatandaşların her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen yiyecekleri açıkladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar bakın nelermiş? Severek tükettiğimiz hangi gıdalar kanser ediyor? İşte kansere sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 10:56
Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Severek tüketiyoruz ama kanser ediyor!

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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