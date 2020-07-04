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Sevgilisinden maddi yardım aldığı iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ne cevap verdi?
Sevgilisi Hande Erçel'den maddi yardım aldığı iddia eden Murat Dalkılıç, Bebek'te görüntülendi. Dalkılıç'a Erçel'in ayda 15 bin lira verdiği gündeme gelmişti. Başarılı şarkıcı iddialara ne cevap verdi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:33Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:49
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Sevgilisinden maddi yardım aldığı iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ne cevap verdi?
Uzun süredir Hande Erçel'le aşk yaşayan ve evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.
Sevgilisinden maddi yardım aldığı iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ne cevap verdi?
HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Salgın sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren ve düğünü ertelemek zorunda kaldığı konuşulan Dalkılıç'a, sevgilisinin yardım eli uzattığı iddia edildi.
Sevgilisinden maddi yardım aldığı iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ne cevap verdi?
Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel'in sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu'daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyeceği haberleri gündeme gelmişti.
Sevgilisinden maddi yardım aldığı iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ne cevap verdi?
Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Dalkılıç, iddialara, "Konuşmuyorum" şeklinde karşılık verdi.
Sevgilisinden maddi yardım aldığı iddia edilmişti! Murat Dalkılıç ne cevap verdi?