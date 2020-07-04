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Haberler Galeri Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'den ilk açıklama geldi. Güven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 11:50
Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Güven mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır."

Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

"Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin."

Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?
Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz şu ifadeleri kullandı: "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddette maruz kaldım.Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasten, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım.Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum."

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