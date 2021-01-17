Seyrine doyumsuz manzarayı izlemek için 701 basamak çıktılar

"HERKESİ BURAYI GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"
Kazakistanlı üniversite öğrencisi Ramin Sindor Ruziboev ise, Karahisar Kalesi'ne çıkmak için İstanbul'dan geldiğini ifade etti. Daha önce kale hakkında çok araştırma yaptığını belirten Ruziboev, "Ben buraya gelmeden önce burası hakkında çok araştırmıştım, gelmeyi çok istemiştim. Aylar sonra buraya gelmek ancak nasip oldu. Çok güzel bir manzaraydı, müthiş bir manzara. Ben herkese burayı mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. İlerde ben bu kaleye tekrar gelmek istiyorum" diye konuştu.