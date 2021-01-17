Seyrine doyumsuz manzarayı izlemek için 701 basamak çıktılar

Ben daha önce defalarca kaleye çıkma fırsatı buldum ancak kale kar ile kaplıyken ilk defa çıkıyorum. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Ancak kale bayağı yüksek ve kar altında olduğu için çıkarken biraz zorlandım ama buna değdiğini düşüyorum. Çünkü Afyonkarahisar'ı kuşbakışı izlemek gerçekten çok güzel. Bunu herkes yaşamalı bence. Ben tarihe ve yüksekliğe merakı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum" dedi.