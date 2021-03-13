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Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sezonun ilk kruvaziyeri "Viking Sea", Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Salgın nedeniyle seferlerine ara verdiği öğrenilen gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik yabancı mürettebatını Bodrum Cruise Port'tan aldı.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 19:33
Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi

İtalya'nın Trieste Limanı'nda uzun süredir demirde beklediği belirtilen 227 metrelik gemi, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için akşam saatlerinde limana ulaştı.

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Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi

Salgın nedeniyle seferlerine ara verdiği öğrenilen gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik yabancı mürettebatını Bodrum Cruise Port'tan aldı.

Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi

Otobüslerle gelen mürettebatın, sosyal mesafeye uyumlu şekilde ateş ölçümleri yapıldı. Önlemler çerçevesinde bagajları dezenfekte edilen görevliler terminal binasına alındı.

Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sezonun ilk gemisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a geldi

Kovid-19'dan en çok kruvaziyer sektörünün zarar gördüğünü belirten Hızlan, "İki yıldır çok kontrollü ve limitli seferler yapılıyor. Türkiye'ye de hiç gemi gelmedi. Bu yılın ilk gemisi 'Viking Sea' oldu. Gemi, personel değişimi için geldi. Türkiye'yi giriş serbestisi olduğu için seçtiler." diye konuştu.

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