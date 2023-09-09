HaberlerGaleriMuğla'daki Thera Antik Kenti'nin 2 bin kişilik tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı
Muğla'daki Thera Antik Kenti'nin 2 bin kişilik tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı
Muğla'da Thera Antik Kenti'nde gerçekletirilen arkeolojik kazı çalışmalarında 2 bin kişilik antik tiyatro ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan tiyatronun yapılacak çalışmalarla kültür turizminin hizmetine sunulacağı öğrenildi.
Muğla'da Karyalıların önemli yerleşim yerlerinden biri olan Thera Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 2 bin kişilik antik tiyatro, yapılacak çalışmalarla kültür turizminin hizmetine sunulacak.
Karia seferi sırasında Büyük İskender'e karşı duran kentler arasında sayılan Thera, Ula ilçesinin Okkataş mevkisinde denizden 800 metre yükseklikte yer alıyor. Antik kentte, 2 yıldır Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile Ula Belediyesinin desteğiyle kazı ve temizlik çalışması yapılıyor.
Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, AA muhabirine, oluşturulan gezi güzergahlarıyla ziyaretçilerin antik kenti rahat gezebilmelerinin sağlandığını söyledi. Tarihi alandaki kazı ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Savran, çalışmaların ağırlıklı olarak kentin görülebilen yapılarında yoğunlaştığını ifade etti.
Tiyatro ve daha önce kaçak kazılarla hasar görmüş oda mezarlarını açtıklarını aktaran Savran, "Gün yüzüne çıkarılan tiyatro çok hasar görmüş durumda. Tiyatronun çizimlerine başladık. Çizimlerin ardından restorasyon, restitüsyon ve rölöve çalışmalarının da tamamlanması gerekiyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kentin en önemli yapısı tiyatroyu restore ederek, bu bölgeyi kültürel faaliyetlerin devam edeceği, konserlerin verileceği bir alana dönüştürebiliriz." diye konuştu.
TARİHİNİ AYDINLATAN PEK ÇOK BULUNTUYA RASTLANDI Kentin doğal yapısı dolayısıyla temeli kaya olan kaya evlerini de açığa çıkardıklarını anlatan Savran, kazı çalışmalarında kentin hem kimliğini hem de tarihini aydınlatan pek çok buluntuya rastladıklarını dile getirdi. Çok çeşitli sikkeler ve seramik parçaları çıkardıklarını anlatan Savran, özellikle seramik parçalarındaki çeşitliliğin kentte çok yoğun bir nüfus bulunduğunu ve ticaretin çok yaygın olduğunu gösterdiğini kaydetti.