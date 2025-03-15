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Haberler Galeri Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji'den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji'den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün (15 Mart Cumartesi 2025) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek ? Bugün hava kaç derece? sorularının yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.. İşte 15 Mart Cumartesi il il hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havaya aldanmayın! Geliyor gelmekte olan... Meteoroloji’den 15 Mart Cumartesi hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu