Sıcaklıklar 15 dereceye kadar artacak! Meteoroloji’den iç ısıtan hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor-.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.