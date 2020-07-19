Sıcaktan bunalanlar Ege sahillerini doldurdu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, normalleşme süreciyle birlikte bölgede yoğunluğun her geçen gün arttığını, misafirlerinin sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Tatilcilerden Sinem Ürkmez ise yoğunluk nedeniyle yer bulmakta zorlandıklarını, buna rağmen keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

AA