Şifa bu kadar yakınmış: Bir bitki, onlarca fayda! Şifa bu kadar yakınmış! Çörek otunun faydaları nedir?

Küçücük bir tohum ama etkisi çok büyük... Çörek otu yüzyıllardır kullanılan doğal bir destek olarak hep gündemde. Peki gerçekten bu kadar etkili mi? Günlük hayatta kolayca tüketilen bu bitkinin vücutta yarattığı değişim, düşündüğünüzden çok daha fazlası olabilir...
Bağışıklıktan sindirime kadar birçok alanda faydaları konuşulurken, bu küçük tohumun vücutta yarattığı etkiler merak uyandırıyor.İşte çörek otunun faydaları...
Çörek otu kolesterol ve tansiyonun yükselmesini engelleyici etkisiyle damarlardaki kan akışını hızlandırır ve kalbi korur. Yapılan bilimsel çalışmalar çörek otunun yapısındaki uçucu yağda bulunan temel bileşenlerin kötü huylu LDL kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürücü, iyi kolesterol olan HDL'yi artırıcı etkisini desteklemektedir. Bunu safrayla kolesterol atımını artırarak veya kolesterolün üretimini baskılayarak sağladığı düşünülmektedir. 12 hafta süren bir çalışmada günde 2 gram çörek otu tüketiminin hem toplam kolesterolü hem de LDL kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.
TAPTAZE BİR CİLT
Çörek otu protein ve su içeriği ile cildin kurumasını önleyerek gün boyunca nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cilt parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Cildin yapısında bulunan protein yapının daha aktif çalışmasını sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu önler, ciltte oluşan yaraların, sedef, dermatit gibi deri hastalıklarının hızla iyileşmesini sağlar.
KARACİĞER DOSTU
Toksinler, ilaçlar, kimyasallar gibi vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin uzaklaştırıldığı organ karaciğerdir. Çörek otu aktif bileşenleriyle karaciğerde hasar oluşturan maddelerin girmesini önler ve buradaki toksik madde oluşumunu engeller.
KANSERE KARŞI ETKİLİ
Çörek otu özellikle deri, akciğer, meme, pankreas ve kolon kanserlerine karşı etkili olabilir. Bu etkiyi hücrelerin antioksidan kapasitelerini artırıp tümör hücrelerinin büyümesini engelleyerek sağladığı düşünülmektedir. Bir çalışmada da en agresif beyin tümörlerinden biri olan gliablastoma hücreleri ile savaşmada çörek otunun etkili olabileceği belirtilmiştir.
Sindirim sistemini güçlendirir, kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonu önler, bronşları açarak alerjiyi engeller. Bunun yanında kilo vermekte ciddi güçlük çeken insülin direncine sahip bireyler ve hipotiroid hastalarında kilo kaybını sağlamak için birebirdir. Çünkü prostaglandin E1, tiroid hormon salınımını artırarak metabolizmayı ateşler.
Mikrop, virüs ve mantarlara karşı etkili bir savunma aracıdır. İfraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişleticidir. Kan şekerini düşürür. Damar hastalıklarını engeller. İdrar söktürücü özelliği ile safrayı rahatlatır. Vücuttaki zehirlerin atılmasını sağlar. Hazmı kolaylaştırır.
Yaraların daha hızlı iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmelerini hızlandırır. Alerjiyi engeller. Savunma sistemini dengeler. Hormon sistemini ve ruh hâlini güçlendirir.
ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR? Kurutulan tohumlar baharat şeklinde, suda kaynatılarak ya da yağı çıkarılarak tüketilir. Güzel kokulu bir baharat olarak kullanımı çok yaygındır.
Çörek otunun tohumlarından elde edilen çörek otu yağı saç dökülmesinde ve saçlı deride oluşan kepeğe karşı oldukça etkilidir. Sirke ile kaynatılıp gargara yapıldığında diş ağrılarına iyi gelir. Suyu ile sivilcelere pansuman yapıldığında sivilceler üzerinde etkili olduğu görülmüştür.