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Haberler Galeri Sigara dumanında büyük tehlike!

Sigara dumanında büyük tehlike!

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:41
Sigara dumanında büyük tehlike!
Sigara dumanında büyük tehlike!

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, dünyada yılda 8 milyon kişinin sigara yüzünden, 1,2 milyon kişinin de sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye'de bu oranın 100 bin civarında olduğunu söyleyen Dr. Taşkınoğlu, sigara içmenin koronavirüse bulaş riskini birçok yönden etkilediğini belirtti.

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Sigara dumanında büyük tehlike!
Sigara dumanında büyük tehlike!

Sigarayı içerken elin çok sık kullanıldığını ve yüze götürüldüğünü kaydeden Dr. Taşkınoğlu, virüs bulaştırmamak için yapılan uyarıların sigara içerken oldukça fazla yapıldığını söyledi.

Sigara dumanında büyük tehlike!
Sigara dumanında büyük tehlike!

'MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR'
Dr. Taşkınoğlu, sigara dumanında havada asılı kalan moleküllerin olduğunu ifade ederek, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir.

Sigara dumanında büyük tehlike!
Sigara dumanında büyük tehlike!

Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor. Ülkemizde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanmış durumda olduğu için içme şansı yok. Birlikte sohbet ederken, sigara içmek gibi alışkanlıklarımız var. Yakın temas, birlikte hareket hali bile virüsün bulaşmasına sebep olabilir. Fiziksel mesafeyi korumanıza engel olabilir. Mümkün olduğunca beraber ve kapalı ortamda sigara içmekten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sigara dumanında büyük tehlike!
Sigara dumanında büyük tehlike!

'AYNI MATERYALİ KULLANDIĞINIZDA ENFEKTE OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'
Virüsün bazı yüzeylerde kaldığı sürelere ilişkin yayınların yapıldığını hatırlatan Dr. Taşkınoğlu, plastik, metal yüzeylerde 3 gün, kağıt yüzeyde ise, virüsün yarım saat ya da 3 saate kadar kalabildiğine dair yayınların mevcut olduğunu belirtti. Dr. Taşkınoğlu, sigara kullanımında kullanılan paket, çakmak ve içme sırasında kullanılan kül tablasında da damlacıkların uzun süre kaldığını ifade ederek, "Siz o materyalleri ellediğiniz zaman daha sonra sigarayı ağzınıza götürdüğünüz taktirde enfekte olacaksınız. Enfeksiyonun asıl yolu budur. Enfekte olmuş kişiyle beraber olduğunuz zaman enfekte olma riskiniz var, ancak ne kadar mesafeyi de sağlasanız aynı ortamda olduğunuz ve aynı materyali kullandığınızda sizi enfekte etme ihtimali oldukça yüksektir" dedi.

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