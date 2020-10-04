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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2020 Pazar 15:39
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar. Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.


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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Vücuttaki bütün organları olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli kanserlere davetiye çıkaran sigaradan kurtulabilirsiniz.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Peki, sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir?

20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

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