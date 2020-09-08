Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Nikah töreni öncesi muhabirlere açıklamada bulunan Gizem Güven, "Çok heyecanlıyız. Corona virüs salgınından dolayı sadece nikahımız olacak." dedi.
Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu. Oyuncu, "Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu ve beni yalnız bırakmadılar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.
1994 doğumlu olan oyuncu Gizem Güven mutluluğunu Instagram'dan takipçileri ile paylaştı.
Gizem Güven'in dünyaevine girdiği Caner Turp, Siverek Belediyespor takımında futbol oynuyor.