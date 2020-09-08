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Haberler Galeri Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanıdığımız Gizem Güven, muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Futbolcu Caner Turp ile evlenen Güven, tören sonrası ilk açıklamayı yaptı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 13:03 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 13:06
Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Sihirli Annem'de Ceren Selena'da Leyla karakterleriyle hafızalara kazınan Gizem Güven Kadıköy'de gerçekleşen törenle futbolcu Caner Turp ile evlendi. İkilinin heyecanlı halleri dikkati çekti.

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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Nikah töreni öncesi muhabirlere açıklamada bulunan Gizem Güven, "Çok heyecanlıyız. Corona virüs salgınından dolayı sadece nikahımız olacak." dedi.

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.
Oyuncu, "Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu ve beni yalnız bırakmadılar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

1994 doğumlu olan oyuncu Gizem Güven mutluluğunu Instagram'dan takipçileri ile paylaştı.

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven'den 'düğün' açıklaması!

Gizem Güven'in dünyaevine girdiği Caner Turp, Siverek Belediyespor takımında futbol oynuyor.

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