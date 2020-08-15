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Haberler Galeri Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Ünlü manken Ceylan Atınç'ın yaptırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalandığı iddia edildi. Atınç, konu hakkında açıklama yaparak söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Konu hakkında Atınç'ın doktorundan da bir açıklama geldi. İddiaların odağındaki doktor, konuyla ilgili Günaydın'dan Dilek Yaman'a konuştu. Doktor Tunç Tiryaki, "Atınç'ta kronik bir reaksiyon ve bunun sonucunda bir tür lenfoma oluşmuştur. Bu oluşum implantın markasına, tipine bağlı olduğu kadar kişisel, genetik ve çevresel faktörlere de bağlıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:10
Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Manken Ceylan Atınç, göğüs estetiği ameliyatı olmuş ve genç kadının vücuduna taktırdığı silikon protezler kanserli hücreler üretmeye başlamıştı.

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Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

SAVCILIĞA İHBAR ETMİŞTİ

Dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlenen Atınç'ın protezden kaynaklanan kanserli hücreler taşıdığı pataloji raporuyla ortaya çıkınca, genç modacının ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki'yi savcılığa ihbar etmişti.

Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

İDDİALARIN ODAĞI KONUŞTU

İddiaların odağındaki doktor, konuyla ilgili Günaydın'dan Dilek Yaman'a konuştu. Doktor Tunç Tiryaki, "Meme implantlarının meme kanserine yol açtığına dair en azından bugün için hiçbir veri bulunmamaktadır. Atınç'ta kronik bir reaksiyon ve bunun sonucunda bir tür lenfoma oluşmuştur. Bu oluşum implantın markasına, tipine bağlı olduğu kadar kişisel, genetik ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Şu anda dünyada 30 milyondan fazla kadında gerek estetik gerek kanser sonrası meme onarımı için kullanılmış meme implantı var...

Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Bu 30 milyon kişi içinde bahsi geçen hastalık şu ana kadar tüm dünyada 573 kişide görüldü. Vücuda yerleştirilen tüm yabancı cisimlere (implant) karşı gelişebilecek bu hastalık meme ile ilgili son 1-2 yıldır bilimsel literature girmiştir.

Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Yüzeyi pürtüklü tüm meme implantlarına karşı görülebilen bu durum özellikle Allergan Natrelle serisi implantlarda diğerlerine oranda daha sık görülmektedir. Bu oran da şu anki bilgilerimize göre 1/100.000'dir.Türkiye'de kullanılan tüm meme implantları bahsi geçen marka dahil, hem FDA, hem Avrupa Birliği hem de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünlerdir. Dolayısıyla, Türkiye'de 1.200'den fazla plastik cerrah 50.000'den fazla kadında bu marka implantı kullanmıştır" dedi.

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