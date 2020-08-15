Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

İDDİALARIN ODAĞI KONUŞTU

İddiaların odağındaki doktor, konuyla ilgili Günaydın'dan Dilek Yaman'a konuştu. Doktor Tunç Tiryaki, "Meme implantlarının meme kanserine yol açtığına dair en azından bugün için hiçbir veri bulunmamaktadır. Atınç'ta kronik bir reaksiyon ve bunun sonucunda bir tür lenfoma oluşmuştur. Bu oluşum implantın markasına, tipine bağlı olduğu kadar kişisel, genetik ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Şu anda dünyada 30 milyondan fazla kadında gerek estetik gerek kanser sonrası meme onarımı için kullanılmış meme implantı var...