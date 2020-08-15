Silikonları yüzünden kanser mi oldu? Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Ünlü manken Ceylan Atınç'ın yaptırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalandığı iddia edildi. Atınç, konu hakkında açıklama yaparak söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Konu hakkında Atınç'ın doktorundan da bir açıklama geldi. İddiaların odağındaki doktor, konuyla ilgili Günaydın'dan Dilek Yaman'a konuştu. Doktor Tunç Tiryaki, "Atınç'ta kronik bir reaksiyon ve bunun sonucunda bir tür lenfoma oluşmuştur. Bu oluşum implantın markasına, tipine bağlı olduğu kadar kişisel, genetik ve çevresel faktörlere de bağlıdır" dedi.