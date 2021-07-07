  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Sinem Kobal tarz değişikliğine gitti. Sarı saçları ile hafızalara kazınan güzel oyuncunun yeni imajı çok beğenildi. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyada çok konuşulan yeni hali....

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04
Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Kobal, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

İMAJ TAZELEDİ
Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

İşte ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın yeni imajı!

Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yeni imajını beğenerek "Güzele ne yakışmaz", "Bayıldım! Siyah senin rengin" yorumlarında bulundu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir İZSU su kesintisi 7 Temmuz Çarşamba
İzmir İZSU su kesintisi 7 Temmuz Çarşamba