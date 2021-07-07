Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Sinem Kobal tarz değişikliğine gitti. Sarı saçları ile hafızalara kazınan güzel oyuncunun yeni imajı çok beğenildi. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyada çok konuşulan yeni hali....