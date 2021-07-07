HaberlerGaleriSinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi
Sinem Kobal imaj değiştirdi! Yeni hali ile çok beğenildi
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Sinem Kobal tarz değişikliğine gitti. Sarı saçları ile hafızalara kazınan güzel oyuncunun yeni imajı çok beğenildi. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyada çok konuşulan yeni hali....
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Kobal, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.
İMAJ TAZELEDİ Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak gündem oldu.
İşte ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın yeni imajı!
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yeni imajını beğenerek "Güzele ne yakışmaz", "Bayıldım! Siyah senin rengin" yorumlarında bulundu.