  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!

Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!

Başarılı oyuncu Sinem Kobal, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Kobal, doğum günü için özel bir istekte bulundu. Başarılı oyuncu davranışıyla gönülleri fethetti. İşte Kobal'ın o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:22
Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kobal, doğum günü için sosyal medyadan bir paylaşım yaparak takipçilerinden özel bir istekte bulundu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!

Örnek bir davranışa imza atan Sinem Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!

Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım... Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."

Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!

Anne olmak için gün sayan ve yeni yaşına girecek olan Sinem Kobal'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Sinem Kobal ve birçok ünlü ismin yaşı…

Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!
Sinem Kobal o davranışıyla takdir topladı!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu görüntülerin açıklaması yok! Oldukça korkutucu...
Bu görüntülerin açıklaması yok! Oldukça korkutucu...
  • SON DAKİKA