Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

İki çocuk annesi oyuncu Sinem Uslu tarz değişikliğine gitti. Ailesiyle keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan güzel oyuncunun yeni imajı Elçin Sangu'ya benzetildi. 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Uslu 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Uslu, imaj değiştirdi. 'HİÇBİR BAKIRI BU KADAR SEVMEDİM' 36 yaşındaki oyuncu, saçlarını bakır rengine boyattı. Sinem Uslu, son halini 'Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem; bu rengi deneyin' notuyla paylaştı. Uslu'nun gönderisi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Bazı takipçileri ise Sinem Uslu'yu yeni saç rengiyle meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetti. Sinem Uslu'nun yeni imajı sonrası ünlülerin yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin seneler içindeki değişimleri... Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı