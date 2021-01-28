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Haberler Galeri Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

İki çocuk annesi oyuncu Sinem Uslu tarz değişikliğine gitti. Ailesiyle keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan güzel oyuncunun yeni imajı Elçin Sangu'ya benzetildi.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:18
Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

2016 yılında dünyaevine giren Sinem Uslu 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

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Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

Ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Uslu, imaj değiştirdi.

Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

"HİÇBİR BAKIRI BU KADAR SEVMEDİM"

36 yaşındaki oyuncu, saçlarını bakır rengine boyattı. Sinem Uslu, son halini "Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem; bu rengi deneyin" notuyla paylaştı.

Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

Uslu'nun gönderisi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Bazı takipçileri ise Sinem Uslu'yu yeni saç rengiyle meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetti.

Sinem Uslu yeni tarzı ile Elçin Sangu'ya benzetildi!

Sinem Uslu'nun yeni imajı sonrası ünlülerin yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin seneler içindeki değişimleri...

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