Sinemanın en baba suç filmleri

Beyazperdede 'mafya, soygun, gizem, yer altı dünyası ve seri cinayetler' deyince akla gelen unutulmaz filmlerden bir seçki. En prestijli aktörlerin rol aldığı bu filmlerdeki heyecan, suç ve aksiyonun daha fazlasını hiçbir yerde bulamazsınız
Giriş Tarihi: 30 Kasım 2019 Cumartesi 19:42Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2019 Cumartesi 19:44
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BÜLENT GÜRLÜK
BABA Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı efsane mafya filmi. New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikayesini anlatan yapım, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar kazandı.
KAPIŞMA Guy Ritchie'in yönettiği filmin başrollerini Jason Statham ve Brad Pitt paylaşıyor. Film, Londra'nın yeraltı dünyasındaki iki farklı hikayeyi ele alıyor. Bir tarafta çalınan bir elmasın peşinden gidenler, diğer yanda boks dünyasının arka sokaklarında dönen illegal işlere karışan Turkish ve mücadele etmek zorunda kaldığı acımasız ganster Brick Top.
KÖSTEBEK Martin Scorsese'nin yönettiği 2006 yapımı ABD filmi, polis ve mafya mücadelesi ile içlerindeki iki muhbirin yaşadığı dramı konu alıyor. Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon ve Alec Baldwin rol alıyor. Altın Küre'de En İyi Yönetmen ödülünü alan film, Akademi Ödülleri'nde ise En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 4 dalda ödül kazandı.
LEON Luc Besson'ın yönettiği 1994 yılı Fransız filminin başrollerinde, bir mafya tetikçisini canlandıran Jean Reno ile ailesi öldürüldükten sonra bu tetikçinin himaye altına aldığı 12 yaşındaki kızı canlandıran Natalie Portman var. Yolsuz bir DEA ajanını canlandıran Gary Oldman ve tetikçilik yaptıran bir mafyacıyı canlandıran Danny Aiello da kadroda yer alıyor.
REZERVUARKÖPEKLERI Quentın Tarantino'nun senaryosunu da yazdığı ilk filmi. Joe Cabot, büyük bir elmas mağazasını soymak için oğlunun da yer aldığı bir ekip kurar. Renk adlarıyla kodlanan ekibin adı 'Rezervuar Köpekleri'dir. En ince ayrıntısına dek planlanan soygun beklendiği gibi gitmez. Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi ve Edward Bunker rol alıyor