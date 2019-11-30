Sinemanın en baba suç filmleri

KÖSTEBEK

Martin Scorsese'nin yönettiği 2006 yapımı ABD filmi, polis ve mafya mücadelesi ile içlerindeki iki muhbirin yaşadığı dramı konu alıyor. Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon ve Alec Baldwin rol alıyor. Altın Küre'de En İyi Yönetmen ödülünü alan film, Akademi Ödülleri'nde ise En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 4 dalda ödül kazandı.