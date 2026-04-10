PEKİ YUMURTANIN GERÇEK KAHRAMANI HANGİSİ

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, uzun yıllardır "en kaliteli protein kaynaklarından biri" olarak öne çıkıyor. Ancak bu küçük ama güçlü besin hakkında süregelen bir tartışma var: Asıl fayda sarısında mı saklı, yoksa beyazı mı başrolde? İşte detaylar…

Bilimsel veriler, aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı olmadığını gösteriyor. Yumurta beyazı; yüksek kaliteli protein içeriği ve düşük kalorisiyle özellikle spor yapanların favorisi. Kas onarımı ve gelişimi için oldukça etkili bir kaynak.

Öte yandan yumurtanın sarısı, içerdiği vitamin ve minerallerle adeta bir besin deposu. A, D, E ve B12 vitaminleri, sağlıklı yağlar ve beyin gelişimini destekleyen kolin gibi önemli bileşenler büyük ölçüde sarıda bulunuyor.