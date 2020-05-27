Haberler Galeri Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu!

Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu!

Vahşi doğada aslanlar ve sırtlanlar sık sık karşı karşıya gelir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele verir. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:15 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





