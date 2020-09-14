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Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

İzmir Çeşme'de 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanına inşa edilmiş binanın yıkımına karar verildi. Bölgeye gelen ekipler, binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:07
Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz kenarı ve sit alanına inşa edilen taş bina yıkıldı.

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Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, denizden yaptığı denetimler kapsamında Dalyan Mahallesi Hacettepe Koyu'ndaki bir taş binanın kaçak olduğunu tespit etti.

Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

Bunun üzerine 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanına inşa edilmiş binanın yıkımına karar verildi.

Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

Bina sahibi G.S.E'ye kararını gönderen belediye ekipleri, 1 ay içinde karara uyulmaması nedeniyle iş makineleri aracılığıyla binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

BİNA SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, kent genelinde yaptıkları denetimlerle, 2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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