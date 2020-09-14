Sit alanına inşa edilmişti! Çeşme'deki o taş bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, denizden yaptığı denetimler kapsamında Dalyan Mahallesi Hacettepe Koyu'ndaki bir taş binanın kaçak olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanına inşa edilmiş binanın yıkımına karar verildi.
Bina sahibi G.S.E'ye kararını gönderen belediye ekipleri, 1 ay içinde karara uyulmaması nedeniyle iş makineleri aracılığıyla binanın yıkımını gerçekleştirdi.
BİNA SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, kent genelinde yaptıkları denetimlerle, 2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.