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Haberler Galeri Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler can sıkıcı olabiliyor. Genellikle gece siz en derin ve en tatlı uykunuzdayken ısıran sivrisineklerin geriye bıraktığı kaşıntı ve kabarıklıklar gün boyu tadınızı kaçırabiliyor. Eczaneden temin ederek uygulayabileceğiniz krem ve solüsyon bazlı ürünler tercih etmenin yanı sıra evde kendiniz uygulayabileceğiniz doğal ürünler de mevcut. İşte hem doğal hem de her evde her an bulunabilecek sivrisinek ısırığına deva olan o ürünler...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:34
Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?
Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NEDEN KAŞINDIRIR?

Peki, sivrisinek ısırığı neden kaşındırır? Çünkü bir sivrisinek, ısırdığında kan emmek için hortumunu kullanarak derinizi deler. Sivrisinek beslenirken cildinize tükürük enjekte eder. Ve bu salgısı bir yandan kanın pıhtılaşmasını engellerken diğer yandan da genellikle sizden kan alınırken fark etmememizi sağlar. Vücudunuz da salyaya tepki vererek şişlik ve kaşıntıya neden olur. Çünkü, vücudun bağışıklık sistemi, histamin salgılayarak yabancı proteinlere karşı kendini korur. Bazı insanlar ısırıklara karşı daha hafif bir tepki verir. Bazı bünyelerde şişlik, ağrı ve kızarıklık oluşabilir.

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Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?
Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA KARŞI NE YAPILABİLİR?

-Isırılan yerde alışılmadık şekilde kırmızı ve büyük bir alan oluşuyorsa doktora görünmek gerekir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri sivrisinek ısırığına karşı şu önerilerde bulunuyor:

-Bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.

-Şişliği ve kaşıntıyı azaltmak için 10 dakika buz torbası uygulayın.

Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?
Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

-Kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilecek kabartma tozu ve su karışımı uygulayın. 1 yemek kaşığı karbonatı macun kıvamına gelecek kadar suyla karıştırın ve sivrisinek ısırığına uygulayın. 10 dakika bekleyin ve yıkayın.

-Isırıkları kaşımayın. Enfekte olabilirler. Enfekte bir ısırık kırmızı görünebilir, sıcak hissettirebilir veya ısırığın dışına kırmızı bir çizgi yayılabilir.

-Belirtiler kötüleşirse bir sağlık uzmanına görünün.

Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?
Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Peki, sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer? Chip.de kaşıntı giderecek merhemlerin yanı sıra sivrisinek ısırığı kaşıntısını giderebilecek bazı doğal yöntemleri şöyle sıralıyor:

SOĞAN: Soğan sivrisinek ısırıklarına iyi gelebilir. Bir soğanı kesin ve yarısını ısırılan yerin üzerine koyun. Soğan, sokmayı dezenfekte eden ve kaşıntıyı gideren kükürt içerir. Birkaç dakika bastırın.

Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?
Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

TÜKÜRÜK: Tükürük antihistaminikler ve ağrı kesiciler içerir. Isırığı tükürükle tedavi etmek kaşıntıyı giderecektir.

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