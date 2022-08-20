Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır, kaşıntı nasıl geçer?

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NEDEN KAŞINDIRIR?

Peki, sivrisinek ısırığı neden kaşındırır? Çünkü bir sivrisinek, ısırdığında kan emmek için hortumunu kullanarak derinizi deler. Sivrisinek beslenirken cildinize tükürük enjekte eder. Ve bu salgısı bir yandan kanın pıhtılaşmasını engellerken diğer yandan da genellikle sizden kan alınırken fark etmememizi sağlar. Vücudunuz da salyaya tepki vererek şişlik ve kaşıntıya neden olur. Çünkü, vücudun bağışıklık sistemi, histamin salgılayarak yabancı proteinlere karşı kendini korur. Bazı insanlar ısırıklara karşı daha hafif bir tepki verir. Bazı bünyelerde şişlik, ağrı ve kızarıklık oluşabilir.