Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu! İşte siyah sarımsağın bilinmeyen faydaları

Genelde tazesini tercih ettiğimiz sarımsak tam bir şifa deposu. Kimisi kokusundan dolayı tüketmek istemese de yemeklerin ve salataların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor sarımsak. Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir." ifadelerini kullandı.