Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu! İşte siyah sarımsağın bilinmeyen faydaları

Gençyürek, siyah sarımsağın üretilme aşamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Beyaz sarımsağın yüksek ısı ve nem altında 60-90 güne kadar bekletilmesi ile üretilir. Tamamen doğal olan siyah sarımsağın üretimi sırasında hiçbir şekilde kimyasal madde veya katkı maddesi kullanılmaz. Siyah sarımsağın tadı, rengi, kokusu oluşumu sürecindeki fermantasyon sebebiyle değişir. Sarımsakta bulunan Allisin maddesi, bu fermantasyon esnasında sadece siyah sarımsakta bulunan S-Allilsistein maddesine dönüşür. Beyaz sarımsağa kokusunu veren bu madde olduğu için fermantasyon sürecinde bu maddenin azalarak S-Allilsisteine dönüşmesiyle koku ortadan kalkar."