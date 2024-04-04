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Haberler Galeri Sofraların baş tacı fellah köftesi nasıl yapılır? En pratik fellah köftesi tarifi...

Sofraların baş tacı fellah köftesi nasıl yapılır? En pratik fellah köftesi tarifi...

Türk mutfağının sayılı lezzetlerinden biri olan fellah köftesi, Adana ve Hatay mutfaklarının vazgeçilmezi arasındadır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 'Fellah Köftesi, 'Kürt Köftesi', 'Arap Köftesi', 'Sarımsaklı Köfte', 'Bulgur Köftesi' veya 'Zeyitli Köfte' adlarıyla bilinir. Peki bu lezzet harikası köfte nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir? İşte fellah köftesine dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2024 15:47

Sofraların baş tacı fellah köftesi nasıl yapılır? En pratik fellah köftesi tarifi...

Adana yöresi ile özdeşleşen fellah köftenin ismi, Arapça kökenlidir ve 'çiftçi' anlamına gelir. İnce bulgur ile hazırlanan bu yemeğin, karbonhidrat ve potasyum değeri oldukça yüksektir. Ölçülü bir şekilde tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerji miktarını karşılar. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu'da yaygınlaşan bu besin, bazı yörelerde sarımsaklı köfte adıyla bilinir. Peki, fellah köftesinin malzemleri nelerdir? Fellah köftesi nasıl yapılır?

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Sofraların baş tacı fellah köftesi nasıl yapılır? En pratik fellah köftesi tarifi...

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 soğan

1 su bardağı irmik

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3~4 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım çay bardağı su


SOSU İÇİN

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

2 adet sivribiber

4 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam toz şeker

1 tatlı kaşığı nar eksişi

Sofraların baş tacı fellah köftesi nasıl yapılır? En pratik fellah köftesi tarifi...

FELLAH KÖFTESİ YAPILIŞI

Bulgurun şişip yumuşaması ve dağılmaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın.

Bu esnada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın. Yumuşayan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları koyup yoğurun.

Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin. Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin.

Hazırladığınız köfteleri kaynayan suya atın. Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun.

Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayın.

Üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun. Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın.

Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, daha sonra üzerine köfteleri dizin. Kalan sosu da en üste döktükten sonra doğranmış maydanozları serpip servis yapın. Şimdiden afiyet olsun...

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