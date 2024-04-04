Sofraların baş tacı fellah köftesi nasıl yapılır? En pratik fellah köftesi tarifi...

FELLAH KÖFTESİ YAPILIŞI

Bulgurun şişip yumuşaması ve dağılmaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın.

Bu esnada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın. Yumuşayan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları koyup yoğurun.

Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin. Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin.

Hazırladığınız köfteleri kaynayan suya atın. Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun.

Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayın.

Üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun. Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın.

Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, daha sonra üzerine köfteleri dizin. Kalan sosu da en üste döktükten sonra doğranmış maydanozları serpip servis yapın. Şimdiden afiyet olsun...