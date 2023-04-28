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Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta
Yemek pişirmekle ilgili birkaç hileyi bilmek yemek deneyiminizi ve becerilerinizi büyük ölçüde geliştirebilir. İşte meyvelerin çabuk bozulmasını önlemekten lezzetli bir et pişirmeye kadar en önemli 10 püf noktası sizlerle!
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:26Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:27
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Bu pratik bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak işte sizin için derlediğimiz 10 püf nokta!
Bir karmaşa yaratmadan sarımsağı soymak için, bir baş sarımsağı yaklaşık 20 saniye yüksek derecede mikrodalgada bekletin. Dışarı çıktığında kabukları direk elinize gelecek.
Kaşığın kenar kısımlarını kullanmak zencefil kabuklarını soymak için en akıllıca yöntem.
Balık, ızgaraya yapışmaya eğilimlidir ve üzerine yerleştirildiğinde bile parçalanabilir. Bunu durdurmak için balığı ızgarada limon dilimlerinin üstüne koyun. Limon ayrıca balıklara bir lezzet katacaktır.
Pizzayı yeniden ısıtmaya kalkmak aslında büyük risk almak demektir. Eski tadına geri dönemeyeceğini bilirsiniz... Lezzetli bir pizza yemek istiyorsanız mikrodalgada ısıtırken yanına bir bardak su koymalısınız. Böylelikle pizzanın kurumasını önleyeceksiniz.
Eğer soğanı doğramadan önce dondurursanız kesilmeyle ortaya çıkan yarı toksik kimyasalların ortaya çıkmasını geciktirmiş olursunuz. Böylelikle soğanı doğrarken gözyaşlarınızın akmasına engel olmuş olacaksınız.