Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Bu pratik bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak işte sizin için derlediğimiz 10 püf nokta!

Bir karmaşa yaratmadan sarımsağı soymak için, bir baş sarımsağı yaklaşık 20 saniye yüksek derecede mikrodalgada bekletin. Dışarı çıktığında kabukları direk elinize gelecek.