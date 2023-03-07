HaberlerGaleriSoğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...
Sadece kuru soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntem hem şarj aleti kullanma ihtiyacınızı karşılayacak hemde elektrik faturasına fazla para ödemekten kurtaracak. İşte soğanla telefonu şarj etmenin tarifi...
Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 11:06Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 11:08
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Evde bulunan kuru soğanla maksimum verim ancak telefonu şarj etmekle olurdu. İngiltere'de yaşayan Owen Louis isimli bir genç yaptığı deneyin sonucuyla şaşkınlık yarattı. Louis, evde bulunan soğanla telefonunu şarj etmeyi başardı. Genç adamın bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğine gelin birlikte bakalım. İşte, Louis'in yaptığı inanılmaz işlem…