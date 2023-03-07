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Haberler Galeri Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Sadece kuru soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntem hem şarj aleti kullanma ihtiyacınızı karşılayacak hemde elektrik faturasına fazla para ödemekten kurtaracak. İşte soğanla telefonu şarj etmenin tarifi...

Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 11:06 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 11:08
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Evde bulunan kuru soğanla maksimum verim ancak telefonu şarj etmekle olurdu. İngiltere'de yaşayan Owen Louis isimli bir genç yaptığı deneyin sonucuyla şaşkınlık yarattı. Louis, evde bulunan soğanla telefonunu şarj etmeyi başardı. Genç adamın bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğine gelin birlikte bakalım. İşte, Louis'in yaptığı inanılmaz işlem…

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Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ilginç videolara hepimiz şahit olmuşuzdur. Ancak bu seferki hepsinden farklı. Genç bir adam evde bulunan kuru soğanla inanılmazı başardı.

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

İngiltere'de yaşayan genç soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti. Sonuç mu? Tabii ki inanılmaz...

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki prize takar gibi kullanmayı başardı.

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamış oldu.

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