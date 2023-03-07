Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu zamana kadar boşuna şarj aleti kullanmışız...

Evde bulunan kuru soğanla maksimum verim ancak telefonu şarj etmekle olurdu. İngiltere'de yaşayan Owen Louis isimli bir genç yaptığı deneyin sonucuyla şaşkınlık yarattı. Louis, evde bulunan soğanla telefonunu şarj etmeyi başardı. Genç adamın bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğine gelin birlikte bakalım. İşte, Louis'in yaptığı inanılmaz işlem…